El 40% de los adultos no alcanza la actividad física mínima: alerta en el Día Mundial del Corazón

Matías Pérez-Paredes, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Murcia llama a “moverse” y recuerda que la rehabilitación cardiaca puede reducir la mortalidad hasta un 25%

Julián Vigara

Murcia |

Dr. Matias Pérez, cardiólogo del Hospital QuirónSalud Murcia
Dr. Matias Pérez, cardiólogo del Hospital QuirónSalud Murcia | QuirónSalud

Muévete Corazón

Con el lema “Muévete Corazón”, el jefe de Cardiología del Hospital Quirónsalud Murcia, Matías Pérez-Paredes, advierte de que el sedentarismo se ha convertido en “uno de los grandes problemas de salud del siglo XXI” y subraya que cuatro de cada diez adultos en España no alcanzan los mínimos de actividad física recomendados, lo que incrementa el riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, ictus e incluso muerte prematura.

El ejercicio como medicina

“El ejercicio físico regular es una de las herramientas más potentes y accesibles para proteger nuestro corazón”, señala el especialista, que destaca sus efectos para reducir la presión arterial, mejorar la circulación, controlar el peso y regular el perfil lipídico, además de ayudar a bajar los niveles de azúcar, el estrés y la ansiedad.

Ejercicio para todos

Pérez-Paredes recuerda que el beneficio del ejercicio no depende de la edad y se extiende a pacientes con cardiopatías: los programas de rehabilitación cardiaca basados en ejercicio reducen la mortalidad total hasta un 25%.

¿Cuánto y cómo moverse?

El cardiólogo recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada —caminar a paso ligero, nadar o montar en bicicleta— combinada con ejercicios de fuerza ligera o moderada, incorporando hábitos cotidianos como subir escaleras o ir andando al trabajo. “La clave es la constancia”, resume.

Precaución y chequeo médico

El especialista aconseja progresar de forma gradual, hidratarse bien y evitar el ejercicio en condiciones extremas de calor o frío. También subraya la importancia de la valoración médica individualizada antes de esfuerzos intensos, especialmente en personas no entrenadas o con antecedentes cardíacos, para prevenir arritmias o eventos coronarios.

Más información y consejos del doctor, en el vídeo.

