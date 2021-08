30.000 jóvenes de entre 12 y 19 años de la Región de Murcia ya se han vacunado contra la Covid-19

La tasa de incidencia acumulada en la Región de Murcia descendió un 20 por ciento respecto a la semana anterior, según notificó el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras la reunión del Comité de Seguimiento Covid. “El pasado lunes informamos de que de la tasa media se había estabilizado, y hoy informamos de un descenso de cerca de 20 puntos respecto al lunes pasado, lo que nos marca el camino a seguir en esta primera quincena de agosto”, afirmó Pedreño.

Las tasas regionales continúan una semana más por debajo de la media nacional, con una incidencia de 202,9 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y de 445,7 casos a 14 días.

Pedreño insistió en que desde el Servicio de Epidemiología se han intensificado las labores de rastreo y detección precoz del virus, gracias a los cribados que se han llevado a cabo en los últimos días. Así, este pasado fin de semana se realizaron cerca de mil pruebas a personas de 14 a 39 años, en 17 municipios, de las que 30 resultaron positivas, lo que arroja una positividad del 3,1 por ciento. “Este tipo de prueba es una herramienta muy eficaz de cara a frenar el aumento de contagios”, aseguró el consejero.

Se mantienen las medidas

Analizada la última semana epidemiológica, el Comité Covid acordó mantener vigentes las medidas acordadas. El consejero de Salud recordó que el interior del ocio nocturno sigue restringido y que “las reuniones informales quedan limitadas a un máximo de 10 personas no convivientes y no están autorizadas entre las 02:00 y las 06:00 horas”. Además, en este horario no se permite ninguna actividad no esencial y la venta de alcohol no está permitida desde las 22:00 hasta las 06:00 horas.

Respecto a la situación en los distintos municipios, el Comité Covid decretó el nivel de Alerta 1- Bajo en tres municipios: Aledo, Ricote y Ulea; y un nivel de Alerta 2- Medio en dos localidades: Ojós y Abanilla.

Los 40 municipios restantes permanecen esta semana en Nivel 3- Alto, lo que significa que se reduce el aforo interior de la hostelería al 30 por ciento. Además, en las celebraciones se limita el aforo al 30 por ciento del local, con un máximo de 30 personas si es en interior, y con un máximo de 60 personas si es en exterior.

El número de casos activos ascendió ayer a 4.921. Se detectaron 98 nuevos positivos, de los que 30 se dieron en Murcia, 26 en Cartagena, 10 en Jumilla y cinco en Caravaca de la Cruz y Lorca. El resto está repartido por los diferentes municipios de la Región.

El número de personas hospitalizadas por Covid ascendió a 163, de edades que oscilan entre los 17 y los 94 años. Pedreño destacó que “un 68 por ciento no están vacunadas”.

También informó de que hay 29 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, de edades comprendidas entre los 23 y los 84 años y de los que el 83 por ciento (24 personas) no habían recibido la vacuna.