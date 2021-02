2011 grandes dependientes murcianos no podrán ser vacunados a no haber sido valorados por Política Social

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramirez, estima que 2011 grandes dependientes murcianos no podrán ser vacunados en esta primera fase porque no han sido valorados por Política Social. En España son 32.000 los grandes dependientes no valorados.

"Desgraciadamente, Murcia es la región española con mayor lista de espera de dependientes por valorar. En otras regiones como Castilla y León no hay lista de espera" dice Ramirez.

"Estos grandes dependientes no cuentan para el sistema al no haber sido valorados ni tener resolución, es decir, por encontrarse en la lista de espera, no podrán ser vacunados al no saber la Administración quiénes son" advierte.

Otro problema añadido es que el Ministerio de Sanidad ha excluido del protocolo de vacunación a las cuidadoras no profesionales de dependientes. "En la región de Murcia son aproximadamente 8000 las cuidadoras no profesionales de dependientes que no serán vacunadas y eso puede generar problemas graves en caso de que se contagien y enfermen".

"Es normal que se vacune a los cuidadores profesionales, pero en España hay 134.000 personas no profesionales que cuidan las 24 horas del día a las personas más vulnerables de nuestro país por una media de 300 euros al mes. Es de justicia vacunarlas en la primera fase del protocolo junto a los dependientes a los que cuidan" dice Ramirez.