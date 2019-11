Hugo Morán: "El gobierno regional sobreactúa y alienta la desinformación para no asumir su responsabilidad con el Mar Menor"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán ha dicho que el bombeo en la rambla del Albujón, que estará en funcionamiento dentro de dos meses, "es una respuesta coyuntural a un problema que hay que atacar en origen y es la regulación de la actividad agraria que es competencia exclusiva del gobierno regional" y ha añadido que "parece mucho más fácil, una vez más, acudir a la búsqueda de soluciones momentáneas, parciales, aparentes que abordar el problema en su origen". “Detener los vertidos al Mar Menor no es un problema de competencia estatal exclusiva como dice el gobierno de Murcia. Las competencias son de quien son más allá de que se quieran eludir” subraya Morán.

Morán ha recordado que en su momento la propia CARM paralizó el funcionamiento del bombeo en El Albujón por incumplimiento de objetivos ambientales y como la CR del Campo de Cartagena no quiere hacerse responsable de posibles irregularidades ambientales no ha solicitado la explotación de la instalación. Morán ha explicado que "habrá que habilitar otro mecanismo alternativo para su puesta en funcionamiento pero siempre teniendo en cuenta que los costes tendrían que correr a cargo de los beneficiarios del agua”. Los regantes del campo de Cartagena solicitaron el 6 de noviembre la concesión de aguas procedentes de la desalobradora de El Mojón para riego en la zona regable de la cota 120 pero vinculada a la construcción de una desnitrificadora en la desalobradora de El Mojón que permitiera el vertido al Mar Mediterráneo y que competía a la CARM. Con fecha 21 de noviembre, presentaron un escrito complementario en el que solicitan autorización provisional para uso de esas aguas "en su estado actual" lo que significa que deberán mezclarse con aguas de otras procedencias (trasvase, regeneradas y desaladas) sin necesidad de desalobrarlas.

No es posible pretender arreglar en diez días lo que se ha ido acumulando durante décadas" dice Hugo Morán cuando se le pregunta si cree que el gobierno regional está incurriendo en dejación de funciones.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán considera que prohibir los fertilizantes nitrogenados y el riego en una franja alrededor del Mar Menor para frenar la recarga del acuífero y evitar la entrada de vertidos al Mar Menor "forma parte del eje central de lo que debería de ser la resolución del problema, pero mi sorpresa es que no solo no se va en esa dirección sino que el gobierno regional se ha instalado en la dinámica de exigir nuevas aportaciones externas de agua para un territorio sobresaturado, lo cual no parece ir en consonancia con la responsabilidad de regular la actividad agrícola sobre el terreno".

Los expedientes abiertos hasta el momento en el campo de Cartagena por regar fuera de la superficie de riego para la que se tiene concesión ascienden a 147 dede agosto de 2018, y se corresponden con unas 1600 hectáreas "y lo que tiene que hacer la consejería de Agricultura es prohibir el uso agrario en esas parcelas concretas de manera urgente” dice Morán y añade "yo entiendo y así lo dijo el presidente de Murcia que estén absolutamente superados para dar una respuesta adecuada a la crisis del Mar Menor, pero que no pretendan que otros les sustituyan en sus competencias porque no las han transferido a terceros. Están ahí. Debe asumirlas. Las competencias siguen siendo suyas aún cuando reconozcan su incapacidad”. “Hay que reducir superficie agrícola sí o sí empezando por los regadíos ilegales para quitar presión al Mar Menor".

La Demarcación de Costas dispone ya de 20 actas de inspección por tuberías de vertido al Mar Menor que no cuentan con título y se ha abierto expediente sancionador a todos los municipios ribereños excepto al de Cartagena que ha manifestado su conformidad con las medidas que se adopten para el levantamiento de infraestructuras y cese de vertidos. El Ayuntamiento de San Javier ha sido el único que no ha respondido al requerimiento de Costas "por lo que se ha dado traslado a Fiscalía".

Morán reconoce que han decidido no prorrogar el decreto de sequía en base a una comunicación verbal del Consejo de Estado "que está recogida como procedimiento en su reglamento" y añade "no podíamos ignorar la advertencia del Consejo de Estado de que se estaba abusando de esa herramienta y por eso en diciembre de 2018 se concluyó la aprobación de los planes de sequía de todas las demarcaciones y que permiten resolver con anticipación los problemas que pueda generar una situación extraordinaria de sequía" Moran reconoce que la reacción del gobierno regional "es una maniobra de distracción para que la mirada no se centre en lo que está pasando en el Mar Menor. Se ha fabricado un polémica artificial para distraer a la ciudadanía porque se han denegado las prórrogas de decreto de sequía en otras demarcaciones que también lo habían solicitado, no solo en la cuenca del Segura”.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente ha repasado los numerosos trasvases de agua solo para abastecimiento decretados por el gobierno de Rajoy sin que el PP de la región de Murcia pidiese la dimisión de la ministra. “Tengo dos millones y medio de razones para haber adoptado esa decisión de trasvasar en noviembre solo para abastecimiento en aplicación del principio de precaución y por más presiones políticas interesadas que haya no voy a variar mi posición. En mi caso pesa más garantizar el abastecimiento de las dos millones y medio de personas que parece que para el gobierno de Murcia son secundarias”.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica en la investigación que está llevando a cabo sobre la contaminación del Mar Menor. Ya se han producido dos envíos de documentación este mes.