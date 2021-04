Vicente Mir: "Me salieron muy bien las cosas en el Real Murcia y me siento preparado para volver"

El Águilas FC vuelve a ser noticia. En una temporada difícil en la Tercera División y todo el curso en la parte alta, se han postulado en la segunda fase como líderes a falta de tan solo tres partidos para ascender a la Segunda División B. Por eso a todo el mundo le sorprendió la destitución del entrenador Vicente Mir. El valenciano pasa por los micrófonos de Onda Cero nada más salir de la escuadra costera, para romper su silencio acerca de esta campaña en la entidad liderada por Alfonso García.

En cuanto a lo deportivo, Vicente Mir reconoce: "Estamos en una posición privilegiada. Hemos tenido muchos problemas. Todo lo que se hablaba en cuanto a la llegada de jugadores ha sido una farsa y una mentira", declara duramente el entrenador, afirmando que se trata de un club "inestable donde es difícil trabajar" y donde "el perjudicado he sido yo", asume.

Molesto por las formas y por lo que se le prometió antes de comenzar la 2020/21, el preparador de Meliana apostilla: "Me siento decepcionado porque me vendieron un proyecto muy bueno".

Sobre su relación con Alfonso García, el técnico es crítico: "Te das cuenta de que son gente que piensan que saben de fútbol y hacen locuras. Él es el que paga y hay que darle la razón. Nos hemos visto diez veces y dos de ellas han sido para destituirme. Es bastante curioso todo. Es un hombre que te quiere imponer cosas, pero conmigo no han podido en ningún momento", sentencia.

Para cerrar el tema del Águilas y toda la polémica que se ha generado en torno a su despido, Vicente cuenta: "Trabajé con el equipo que me hicieron, pero si en algún momento quisieron entrar en alguna decisión mía nunca pudieron. A lo mejor eso les pudo molestar, pero tampoco me lo han dicho. La explicación de por qué me han echado no la sé y no creo que me la digan", acepta el último responsable del banquillo del Águilas FC.

Sin embargo, es innegable pensar que si Mir está libre, pueda ser una opción para el Estadio Enrique Roca de Murcia. Por eso, cuando le preguntan por el Real Murcia, así se siente: "Yo estuve muy a gusto allí. Ahora mismo hay un entrenador y no sé qué pasará con él, pero no deja de ser un equipo donde las cosas salieron muy bien y siempre tuve el apoyo de la afición".

Desde luego, el técnico no quiere que haya dudas sobre él: "Que yo haya bajado a Tercera División era porque el proyecto me ilusionaba y creo que lo he dejado en buen lugar, pero yo soy un profesional de esto y por supuesto que me siento preparado para coger el Real Murcia", sentencia Mir.