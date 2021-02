Verza: "El Murcia tiene que estar, como mínimo, en la Pro"

No está siendo facil la situación para la escuadra del Estadio Enrique Roca ni para sus jugadores. Verza, el centrocampista grana, ha declarado hoy en Onda Deportiva que ha sido dura la reciente destitución del entrenador: "He compartido tres semanas con Adrián Hernández y me pareció muy buen profesional". No obstante, el equipo pimentonero tiene a Loreto recién llegado al banquillo, y el medio ve que llega con muchas ganas: "Loreto nos ha transmitido su ilusión y sabe que es una gran oportunidad. Viene como si esto fuera el Manchester United para él. Sabe muy bien lo que es el Real Murcia".

El preparador sevillano, admite Jose Antonio García Rabasco, "ha hecho incapié" en la confianza de los jugadores y le ha dado pinceladas de que "quiere ser protagonista con el balón", pero que todo pasa por ganar este próximo domingo contra el Yeclano Deportivo.

"El vestuario sí que habla de la clasificación". Así lo ha dicho Verza, que reconoce que aunque "el Murcia esté en horas bajas, tiene que estar mínimo en la Segunda B Pro", sentencia.