GOLF

El Torneo Regional de Golf reúne este sábado a más de 250 personas en La Manga Club

El Hotel Hyatt La Manga Club acoge este sábado el Torneo Regional de Golf, con 115 jugadores y más de 150 invitados, patrocinadores y autoridades

Redacción

Murcia |

La Manga Club
La Manga Club | Grand Hyatt La Manga

Los ganadores del torneo representarán a la Región de Murcia en la final nacional, que se celebrará el 29 de noviembre, reafirmando el papel de esta cita como referente del golf regional. Durante la jornada , los participantes disfrutarán de un welcome pack, regalos, un animado tardeo con música en directo y degustaciones de productos de más de 30 empresas murcianas, que mostraran la calidad y la diversidad de la oferta local.

El equipo de ''Más de Uno'' de Onda Cero realizará su programa en directo desde el hotel Hyatt, ofreciendo entrevistas y todo el ambiente de una jornada que une deporte, turismo y empresa en un entorno privilegiado.

El Torneo Regional de Golf se consolida así como una de las citas deportivas y sociales más destacadas de la Región, impulsando el talento local y la promoción del destino murciano.

