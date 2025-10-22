El Torneo Regional de Golf reúne este sábado a más de 250 personas en La Manga Club

La cita que reunirá a 115 jugadores y más de 150 invitados, patrocinadores, colaboradores y autoridades en una jornada dedicada al deporte, la convivencia y la promoción de la Región de Murcia. Los ganadores del torneo obtendrán el pase para representar a la Región en la gran final nacional, que se disputará el próximo 29 de noviembre, consolidando así el carácter competitivo y regional del evento.

Durante la jornada, los participantes disfrutarán de un welcome pack, regalos, un animado tardeo con música en directo y degustaciones de productos de más de 30 empresas murcianas, que mostrarán la calidad y diversidad de la oferta local.

El equipo de “Más de Uno” de Onda Cero realizará su programa en directo desde el hotel Hyatt, acercando a los oyentes todos los detalles y testimonios de una cita que une deporte, turismo y empresa en torno a uno de los enclaves más emblemáticos del Mediterráneo.