El Real Murcia CF rescinde a Carlos Palazón

El Real Murcia CF ha estallado. Con el fracaso rotundo en lo deportivo descendiendo a la cuarta categoría, la polémica del comportamiento de los jugadores no ha sido plato de buen gusto para unos dirigentes y para una afición que está cansada de ver que unos futbolistas que no han rendido en el césped, no den la talla fuera de él.

Por eso, el Real Murcia ha dicho basta con Carlos Palazón. Esta temporada ha sido para olvidar para el murciano. Fue noticia nacional que, en plena pandemia, se viese envuelto al joven en una macro fiesta sin guardar ningún tipo de medidas de seguridad, lo que enfadó a la entidad que expedientó y apartó a Palazón del resto de la plantilla.

Con Adrián Hernández mediante, Carlos Palazón volvió diecisiete días después a entrenar con sus compañeros. Había aprendido la lección y el chico estaba concienciado con la situación. Incluso, el que era técnico grana, le brindó la titularidad contra el Recreativo Granada junto a las siguientes palabras: "He visto muy bien a Palazón. Tenía ganas de darle la titularidad y espero que esto ordene su ambiente”, dijo Hernández el pasado 17 de enero.

Pero al término de la presente campaña, el chico ha vuelto a meter la pata en las redes sociales, justo cuando el equipo ha consumado su descenso al cuarto escalón del fútbol español en uno de los peores momentos de la centenaria historia. Palazón publicó una foto en la playa junto a los compañeros Adrián Melgar y Ton Ripoll salían junto a Carlos en una publicación de su cuenta personal de Instagram, olvidando por completo la situación deportiva. Aunque se desdijo alegando ser un error, el público y el club no se lo ha perdonado.

Con estas palabras el club ha hecho oficial hace unos minutos su desvinculación: “El Real Murcia C.F., S.A.D. informa que el jugador de la primera plantilla Carlos Palazón deja de pertenecer a la entidad. El club y el jugador murciano han llegado a un acuerdo para su desvinculación de cara a la próxima temporada.

Desde el Real Murcia C.F. queremos agradecerle todos los años como grana, deseándole la mayor de las suertes en su futuro”.

Aunque él no ha sido el único en equivocarse, de momento es el primero que paga los platos rotos de un Real Murcia que competirá en 2º RFEF la próxima temporada futbolística.