Valverde, Capdevila y Eva Moral encabezan el cartel del Congreso Costa Cálida Región de Murcia Sport Business

El deporte y los negocios volverán a compartir escenario en la capital regional. El Teatro Circo de Murcia acogerá el próximo jueves 5 de noviembre la novena edición del Congreso Costa Cálida Región de Murcia Sport Business, que reunirá a figuras del deporte nacional e internacional, representantes de federaciones y organismos deportivos y empresas del sector.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el director de Sport Business World (SBW), Antonio Ruiz, han presentado esta mañana el programa de un encuentro que busca poner en valor el papel del deporte como motor económico, turístico y social.

Un cartel con campeones

El nombre más destacado de esta edición es el del exciclista murciano Alejandro Valverde, una de las grandes figuras del ciclismo español. Junto a él estará Joan Capdevila, campeón del mundo con la selección española en 2010, que protagonizará una ponencia y una entrevista conducida por José Félix Díaz, director editorial del diario AS.

El baloncesto estará representado por Dylan Ennis, jugador del UCAM Murcia CB, entrevistado por los periodistas Fran Sáez y Felipe Meseguer. La deportista paralímpica Eva Moral cerrará el elenco de protagonistas con una ponencia sobre su experiencia personal y deportiva.

Mesa de federaciones, la gran novedad

Entre las novedades del programa destaca una mesa redonda sobre las federaciones deportivas españolas, organizada por la Dirección General de Deportes. Participarán Raúl Chapado Serrano, presidente de la Real Federación Española de Atletismo; Felipe Pascual Bernáldez, presidente de la Real Federación Española de Voleibol; y José Hidalgo Martín, presidente de la Federación Española de Triatlón. La moderación correrá a cargo de Fran Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia.

Conesa ha subrayado que esta cita “refuerza la capacidad del deporte para proyectar la imagen de la Región de Murcia, generar nuevas oportunidades y estrechar la colaboración entre profesionales, instituciones y empresas vinculadas al sector”.

Por su parte, Antonio Ruiz ha destacado el nivel del programa, que combina entrevistas, ponencias y mesas de debate con propuestas de entretenimiento ligadas a la tecnología y la innovación. Entre ellas figura un espectáculo de drones indoor a cargo de la empresa UMILES.

Deporte y solidaridad

El congreso dedicará además un espacio al proyecto solidario “Everesting por la Diabetes”, impulsado por el deportista con diabetes tipo 1 Germán Romera. Su intervención, moderada por Juan Cervantes, servirá para presentar el próximo reto, que tendrá lugar en Madrid el sábado 14 de noviembre.

Premios y networking en el Casino

Tras la jornada de la mañana, la organización se trasladará al Casino de Murcia, donde se celebrará la comida de networking y se entregarán los VII Premios Región de Deportistas, concedidos por la Dirección General de Deportes. En ediciones anteriores han sido reconocidos Alejandro Valverde, Ana Carrasco, Nicolás Almagro, Miguel Ángel López, Eva Navarro y Pedro Acosta.

Horarios y entradas

La apertura de puertas está prevista a las 9:00 horas y la clausura, a las 14:15 horas. Las entradas ya están a la venta en la plataforma Compralaentrada, con una promoción Early Bird disponible del 20 de octubre al 1 de noviembre. El programa completo puede consultarse en costacalidasportbusiness.com.

El evento cuenta con el respaldo de ITREM y del Gobierno regional, a través de la Dirección General de Deportes, como principales socios institucionales, junto al Ayuntamiento de Murcia y La Manga Consorcio. Estrella de Levante, Marcos Automoción y UMILES figuran como socios principales.