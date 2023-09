'De vuelta a Casa', con Luis María Valero - 04/09/23

"A los aficionados al fútbol nos encantan los fichajes. Nos atrae lo nuevo por el simple hecho de ser diferente de lo viejo. Es un pensamiento automático: enseguida creemos que esa novedad va a mejorar lo que ya teníamos. Si es nuevo tiene que ser bueno. Por eso ha pasado tan desapercibido que el Murcia haya echado a Armando Ortiz. Es curioso, en otros países, cuantos más años llevas en un equipo, más respeto te tienen. Aquí es al revés: la gente ya se había cansado de Armando, se había cansado de verle la cara, murciano como nosotros, respondiendo siempre dentro del campo y teniendo el máximo respeto a este escudo.

Armando se ha ido en silencio, pero esos nueve años merecían más. Hoy quiero decirle desde aquí a Armando: puedes estar orgulloso. Nueve años en el Murcia es el equivalente a sobrevivir a una guerra, o a aguantar 30 años de presidente de una comunidad de vecinos. Casi tan complicado. Te han tocado años muy duros, quizás los peores de la historia del Murcia, y tú has sido uno de los pilares de esos años. Has sido el capitán de la época más dura.

Ahora vamos con la billetera por delante. Ahora son tiempos en los que fichamos a un portugués en julio y le damos la baja en agosto. Son tiempos de abrazar lo nuevo a ciegas y menospreciar todo lo que sí sabes que te ha funcionado. Por eso el sábado Munúa sentó a Alberto González, y jugaron en su lugar dos centrales que han llegado este año, y que por cierto, han tenido ya casi más fallos garrafales que los que yo he visto cometer a Alberto y a Armando estos años.

Quizás soy muy conservador, pero yo me habría quedado a Armando de tercer o cuarto central del Murcia, y de lateral de emergencia para una temporada que se hace siempre eterna. Porque yo ya sé lo que me daba Armando. Lo que me dan los nuevos no lo sé. Y lo que estoy viendo, sobre todo ahí atrás, me deja muchas pero muchas dudas.

A los aficionados al fútbol nos encanta lo nuevo sólo por el hecho de ser nuevo. Pero cuidado, que lo nuevo se convierte en viejo antes de lo que creemos.

Buenas tardes".