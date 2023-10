'De vuelta a Casa', con Luis María Valero - 02/10/23

"Hola, Victorio.

Felipe Moreno no entiende nada. Munúa no entiende nada. Los aficionados no entienden nada. Todos se preguntan qué le está pasando al Murcia. Se preguntan cómo es posible que una plantilla hecha a golpe de talonario no para meterse en playoff sino para ser campeones, parezca ahora un equipo de zona baja que deberá pelear por la permanencia.

Pero la respuesta a lo que nos está pasando nos la dio la pasada semana José Bordalás, con una frase memorable para reivindicar su estilo: esto es fútbol, papá. El Murcia está ahí abajo porque esto es fútbol, papá. Y porque lo primero que hay que tener para jugar al fútbol es oficio. Estamos ante un Murcia con poco oficio. No hay nombres que puedan suplir la ausencia de alma de un equipo, no hay nombres que puedan ocultar que un equipo está mal trabajado. Y sin embargo sí puede ocurrir lo contrario, como hemos comprobado las dos últimas temporadas de Mario Simón: un bloque con alma y bien trabajado sí puede compensar la ausencia de nombres destacados en tu plantilla.

Ahora la tentación es verlo todo negro, pero todo puede cambiar más rápido de lo que parece. Estamos a tiempo de todo. Ese cambio deberá llegar casi seguro con otro entrenador. Y no lo digo yo: lo ha dicho el propio club. El propio director deportivo vaticinó ese cese al afirmar que Munúa llegaría seguro al partido contra el Atlético Baleares. Imaginen que su jefe les dice que seguro que seguirán en su puesto dentro de dos semanas. Menudo voto de confianza. Lo más probable es que a la tercera semana estén ustedes en la calle.

Munúa caerá la semana que viene, o la siguiente, o la próxima, pero caerá. Quizás entonces despeguemos, pero deberá ser tirando no de nombres, sino de eso que nos está faltando: oficio y trabajo. Mientras tanto, sólo queda relativizar y comprobar una vez más que nos encontramos ante el deporte más grandioso, el más imprevisible. El deporte que se burla de inversiones, de grandes nombres, de esa suposición fácil de que trayendo veteranos de Segunda podrás pasearte en Segunda B. Esto no es tenis, no es baloncesto, no es balonmano. Esto es fútbol, papá.

Buenas tardes".