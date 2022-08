Travis Trice quiere hacer "lo necesario para que el equipo gane"

En tan solo unos días en Murcia, Travis Trice ya habla del UCAM Murcia como una familia. Tiene ganas e ilusión por debutar en la Liga Endesa y jugar la Basketball Champions League y espera adaptarse lo antes posible. "Totalmente adaptado aún no estoy, porque ayer fue nuestro primer día. Ahora mismo estamos concentrados plenamente en aprendernos todas las jugadas que vamos a utilizar esta temporada, conociendo a todos los compañeros, y tomando las cosas paso a paso".

El MVP de la última temporada de la liga polaca, ha demostrado ser un líder anotador cuando el equipo lo necesita. "Me considero un jugador que puede abrir el campo, que puede hacer jugar a sus compañeros… Cuando es necesario puedo anotar, pero al final soy un jugador que hace lo necesario para que el equipo pueda ganar”.

Es consciente del nivel que tiene la ACB y se toma su adaptación paso a paso."He jugado contra un par de equipos españoles en Eurocup y el nivel es increíble. Pero tampoco quiero hacerme una idea predeterminada de cómo me voy a adaptar a esta Liga. Me lo tomo como un reto y espero disfrutar mucho de ella".

Sito Alonso ya se ha reunido con Trice y ha sido muy claro con él. “Lo que me ha pedido es muy sencillo. Que tome las decisiones correctas, que haga jugar mejor al equipo y, sobretodo, que lo haga ganar". En tan solo unos días, le ha gusto mucho la atmósfera que se respira en el club. “Lo que me ha impresionado más es que es como una familia. Todo el mundo te trata bien y el ambiente es muy familiar en el vestuario".

A sus 29 años tiene una dilatada experiencia en diferentes ligas del continente europeo. Pero no piensa más allá de esta temporada. “En todos los equipos en los que he jugado, siempre he adquirido la misma filosofía: Tomarme las cosas paso a paso. Lo único que me preocupa ahora mismo es hacer al equipo jugar bien y ganar". El próximo viernes 2 de septiembre, lo veremos debutar con la camiseta del UCAM Murcia CB.