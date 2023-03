Tertulia: ¿Hay que cambiar piezas en el Real Murcia?

El Real Murcia atraviesa una semana difícil. Ve como se aprieta todo entre los primeros puestos de la promoción de ascenso y porque ve que no forma parte de ellos. A tres puntos y nueve jornadas restantes, es el momento para que la entidad de la capital del Segura de un paso adelante en la clasificación.

Para Pedro Asensio, trabajador del área de scouting en el RCD Espanyol, el Real Murcia debe ser optimista: "En cuanto vuelva a ganar, retornarán las buenas sensaciones; creo en la continuidad y la estabilidad", dice. Pepe Rabadán, por su parte, cree que la situación no puede ser mala del todo cuando "en las vacas flacas sacas empates" y principalmente en que "no da la sensación de equipo roto", apunta el exjugador murciano.

Los delanteros están escasos de goles

Sin embargo, el problema ahora es la falta de gol. Alberto Toril lleva semanas siendo la referencia ofensiva del club grana pero solo ha sumado un gol. Dani Romera no se ha estrenado aún con la zamarra pimentonera y Dani Vega tampoco está travesando una mala racha. De nuevo, Andrés Carrasco es el máximo artillero de la zona de arriba y cuando está en el césped ocurren situaciones de peligro. Pedro Asensio cree que "tiene un sexto sentido dentro del área", pero que no hay que focalizar el problema en los delanteros sino en la fluidez. Por otro lado, afirma que no se puede exigir a Romera porque "se sabía que llegaba con una lesión y que le iba a costar".

Rabadán, por su parte, ha querido defender a Carrasco y ha pedido más presencia del punta de la Región de Murcia en los esquemas de Mario Simón, aunque está convencido de que la principal referencia arriba debe de ser Alberto Toril como hasta ahora.

Con los nervios de los aficionados que quieren que cambie de forma inmediata la racha y con un estadio Enrique Roca que acogerá el duelo ante el Cornellà el próximo domingo donde sólo vale ganar, Asensio opina que no será un matchball para Simón, mientras que Pepe Rabadán deja esta reflexión: "Dependerá de quién sea el juez. La cúpula del club confían en el entrenador, pero el juicio de la grada en caso de que el partido no salga bien me preocupa", sentencia.