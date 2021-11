Sito Alonso: "El UCAM CB es de todo menos agresivo"

El UCAM CB es el equipo de moda de la ACB. Los murcianos han empezado con un balance de 7-4 y están en los puestos altos de la máxima categoría del baloncesto español. Sito Alonso, técnico del UCAM CB, reconoció en el programa que "no es fácil imaginar el inicio" que ha tenido su escuadra en las primeras jornadas.

El cuadro de baloncesto murciano es atrevido y atractivo de ver, pero Alonso tiene muy claro que el UCAM CB "puede ser de todo menos agresivo", declaró cuando intentó calificar a los suyos.

Sito Alonso en Onda Deportiva Murcia | ondacero.es

El entrenador del UCAM está convencido de que no hay una campaña de desprestigio sobre su conjunto. "Creo que la gente del mundo del baloncesto no puede hacer eso y seguro que no lo está haciendo", introdujo Sito Alonso, que también añadió: "Sí que veo situaciones que me parecen raras" en referencia a comentarios de "equipo agresivo" cuando cree que no lo son, insistió. Sadiel Rojas también está teniendo muchas críticas y Alonso apuntó que el dominicano "es humano y el otro día lo vi un poco aturdido en el inicio del partido", dijo Sito para sentenciar el tema: "Sin querer y después de tanta repercusión, le afecta".

Sito Alonso también quiso sentenciar la polémica con Pedro Martínez, entrenador de Manresa: "De verdad que tengo mucho respeto a él y también creo que él lo tiene conmigo".

El madrileño se deshizo en elogios sobre sus jugadores y quiso aclarar sobre la Copa del Rey: "Cuando queden pocas jornadas hablaremos de ello. Aún quedan 6 jornadas y pueden pasar muchas cosas", apostilló en Onda Cero.