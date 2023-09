El Real Murcia sigue arrastrando problemas de pretemporada

Después de la derrota en el Enrique Roca contra el Atlético Sanluqueño y con una fragilidad defensiva impropia de un conjunto que aspira a los máximos objetivos, el Murcia afronta una semana con dudas.

Sin lateral izquierdo de repuesto por la baja de Marc Baró, aunque todavía tienen una ficha libre para aprovechar. Y con una afición que se marchó disgustada del feudo pimentonero el pasado sábado.

"El equipo sigue en formación, pero eso no es contradictoria con decir que la defensa en este estado no va bien y que los jugadores no están dando el nivel", apunta Juan Cervantes.

El periodista de la televisión regional, por otro lado, apunta soluciones: "Hace falta otro lateral izquierdo y que vuelva al once titular Alberto González".

Ana López "es menos optimista" esta semana debido a los "baños de realidad" que ha recibido el club grana en estas primeras jornadas.

Sin embargo, el periodista de 7TV defiende a Javi Recio: "No se ha fichado mal, pero los jugadores no están dando el nivel".

En cualquier caso, ambos defienden el nivel de la plantilla y la capacidad para darle la vuelta a la situación.