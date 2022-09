El Real Murcia gana en Alicante y "recupera su grandeza"

Son algo más que tres puntos lo que ha conseguido el Real Murcia en Alicante. La sensación de superioridad ante un gran rival da muestra a seguir soñando.

El tribuno del programa, Juan Cervantes, ha querido reconocer que "el objetivo del Murcia se verá con el paso de las jornadas". No obstante, es optimista: "Me desataría y me dejaría llevar por la euforia del buen partido de ayer". El techo del equipo para Miguel Sánchez, periodista y comentarista de Onda Deportiva Murcia, entiende que hay diferencias. "El presidente quiere que el equipo ascienda, pero hay que ser realistas y deben hacer un buen papel: Rondar el playoff, porque hay equipos muy potente" declara.

Los pimentoneros ganaron con el buen trabajo del entrenador. Mientras Sánchez opina que "se ha ganado el crédito" con el buen hacer de los últimos meses, Cervantes quiere ir más allá con la actuación del entrenador manchego. "Hay proyecto basado en Mario Simón. Hay un trabajo de campo diario del entrenador y se está viendo", indica.

El Real Murcia, un equipo que "recupera la grandeza"

El periodista de 7TV y referencia en la Región, Juan Cervantes, rememora los buenos momentos del muleño con la grana y cómo el club ha crecido en los últimos meses: "Me acuerdo del gol de Pedro Leon en Los Pajaritos. Y el Murcia ha recuperado la grandeza, por momentos vuelve a ser grande. Por mucho dinero que tenga el rival, es el Real Murcia y debe ser candidato a todo. Me recuerda mucho a aquel Murcia de David Vidal que logró el ascenso de forma escandalosa. La distancia es sideral, pero en algunas cosas tiene aroma a aquella plantilla".

El paso adelante de algunos jugadores, la gestión del ego del vestuario y las indecendentes condiciones del estadio Antonio Solana son algunos de los temas que también se han repasado en la tertulia.