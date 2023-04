Miku: "Si marco el domingo no lo celebraré por respeto a la afición del Real Murcia"

El Real Murcia sigue luchando por el primer puesto a pesar de las complicaciones. En la última jornada, el equipo grana se enfrentó a Osasuna Promesas y sumó un punto en un partido marcado por la falta de acierto de los de la capital del Segura. Aunque el Murcia fue mejor y tuvo muchas ocasiones, no logró concretarlas y se tuvo que conformar con el empate.

El cuadro de Mario Simón sufrió algunas complicaciones en el partido. Dani Romera recibió un fuerte golpe en la pierna derecha por la que podría estar apartado un par de semanas, mientras que Dani Vega recibió un pisotón en el pie y acabó con una contusión.

A pesar de estas dificultades, el equipo sigue adelante y se prepara para las próximas cinco jornadas que quedan de liga regular. La primera de ellas será contra el Intercity de Alejandro Sandroni el próximo domingo. Aunque el técnico argentino llegó al conjunto alicantino para salvarlo de la zona de descenso, en el primer enfrentamiento sacó un empate ante el Numancia que resultó insuficiente. Sandroni siempre ha estado en la órbita del Real Murcia por su proximidad a la Región de Murcia, por lo que se espera un partido emocionante, reñido y especial para quien ya entrenó en el pasado al filial pimentonero. El profe de ONDA DEPORTIVA MURCIA, Pedro Asensio, ha analizado a los alicantinos.

Miku culpa a Simón, pero no le guarda rencor al club grana

En la plantilla del Intercity también destaca el delantero Miku, quien ha dejado clara su disconformidad con la decisión del técnico grana de prescindir de sus servicios en los últimos minutos del mercado de fichajes. Aunque no guarda rencor a la escuadra murciana, ha señalado que si marca el domingo no lo celebraría por respeto a la afición. El ariete vivió una situación complicada en su paso por el Murcia, pero no guarda malos recuerdos de la ciudad ni del equipo, ha determinado en los micrófonos de ONDA CERO Alicante.

Con la baja segura de Alberto Toril por sanción y las posibles ausencias de Dani Vega y Dani Romera, el Real Murcia se prepara para un partido difícil y crucial en su lucha por el primer puesto. Aunque las opciones matemáticas están ajustadas, los pimentoneros no quiere renunciar a la posibilidad de alcanzarlo y prefiere seguir peleando semana a semana sin hacer cuentas.

En el grupo II de Primera Federación, las cosas están difíciles para casi todos los rivales de la zona alta. El Amorebieta ya es líder, pero ni Eldense, Barcelona Atlètic, Castellón, Real Murcia ni Real Sociedad B, siguientes clasificados, pudieron vencer en la última cita liguera. La competición está cada vez más ajustada y emocionante, y los conjuntos luchan por mantenerse en la pelea hasta el final.

En la búsqueda de un director deportivo

Por otro lado, tal y como la semana pasada informó este medio, el Murcia ha vuelto a la búsqueda activa de un director deportivo o persona que lidere una comisión deportiva de cara a la próxima campaña. La directiva se ha visto con algún perfil y ahora decide si estos convencen para liderar un proyecto.