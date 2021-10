Mario Simón: "La plantilla del Real Murcia tiene madurez"

El técnico del Real Murcia, Mario Simón, visitó este miércoles el estudio de Onda Cero Murcia para repasar todos los temas de actualidad del conjunto grana. Cuando le preguntaron por una valoración general de la situación el manchego la aprobó: "Hemos sacado menos de lo merecido en algunos partidos, ha faltado fortuna".

En referencia a la plantilla que dirige, Simón fue determinante: "Estos chicos tienen madurez". El preparador recalcó que Pablo Ganet se incorporó esta mañana al grupo y que Athuman llega esta tarde a Alicante para empezar mañana con sus compañeros. En cuanto a la situación del canario-keniata, declaró: "No es que no haya sido protagonista, es que no ha tenido minutos con la selección. Hay que ver cómo viene y me preocupa que el jugador haya involucionado por los viajes y el tiempo que ha estado fuera", dijo acerca de Ismael Athuman, que debutó hace dos jornadas con la casaca grana e hizo gol.

En cuanto al complicado tema de Antonio López, apuntó: "Es de los jugadores más queridos en el vestuario. Siguen haciéndole pruebas. En estos casos la persona está por delante del fútbol".

Mario Simón se lamentó de la eliminación de Copa Federación e hizo alusión a los menos habituales con que "las oportunidades hay que aprovecharlas", aunque también recordó que él fue el principal responsable de la derrota.