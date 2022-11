Manu Pedre: "Necesitamos estabilidad y tranquilidad en el Real Murcia"

Se ha convertido en protagonista inesperado en la banda derecha. Manu Pedre tuvo que saltar a escena por la lesión de Javi Rueda y las molestias de Mario Sánchez, pero es un cumplidor y da la talla junto a sus compañeros, que llevan más minutos en lo que va de campaña 2022-23. No solo en el verde, sino que además el murciano se defiende a un alto nivel con el micrófono. "Las lesiones han provocado que juegue en el lateral derecho y aunque no es mi posición natural, me encuentro bien. De todas formas, el entrenador me dice que lo haga fácil y no me complique", se sincera Pedre.

La última derrota fue dolorosa para el equipo grana. "Nos marchamos jodidos", dice el defensa murciano sobre los cuatro goles encajados con el filial del Osasuna. Aunque eso sí, no quiere oír hablar de complicaciones sobre Mario Simón: "Es una persona que trabaja mucho, le dedica horas a esto", incide el jugador pimentonero que no puede considerarse un pupilo del manchego, ya que apenas ha tenido minutos hasta ahora.

Incluso, Manu Pedre ha pedido calma con contundencia: "Nos tienen que dar continuidad, necesitamos estabilidad en el equipo y tranquilidad para trabajar", pide el joven jugador.

Por último, reconoce que tiene un crecimiento ascendente con un ejemplo muy gráfico: "El año pasado estaba en el Antequera que, con todos los respetos, era un equipo de un barrio de Málaga. Ahora mira donde estoy", finaliza un Manu Pedre que ha atendido desde el autobús del Real Murcia a ONDA CERO en directo, a la salida del entrenamiento matinal.