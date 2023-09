Manu García, portero del Real Murcia: "Los objetivos se consiguen en mayo"

Manu García es muy optimista con la situación. El nuevo portero del Real Murcia tiene ganas de afrontar la próxima jornada de Primera Federación y que el conjunto grana se redima. Los murcianos han tenido un comienzo complicado en cuanto a sensaciones, aunque medio si de resultados se refiere, pero García destacó la mentalidad positiva y la unidad que prevalecen en el vestuario. "Tenemos ganas de que llegue la nueva jornada y hacerlo bien", expresó Manu García, reflejando la determinación de los pimentoneras por revertir la situación actual. El Real Murcia ha enfrentado dificultades en las primeras jornadas, pero el portero confía en que pueden superar los obstáculos.

El portero también reflexionó sobre inicio de temporada y lo relativizó en comparación con experiencias pasadas. "Lo del mal inicio ya lo he visto en otras temporadas. Lo que más me tranquiliza es que somos un equipo nuevo con muchos movimientos en los últimos días y estamos en la jornada dos", señaló García. "Antes que jugadores, somos personas. Para los que salen, no ha tenido que ser fácil, y los que llegan tienen que adaptarse a una nueva ciudad y un nuevo equipo. Pero no hay que poner excusas", añadió.

"Somos un equipo con muchos movimientos, tenemos mucho margen de mejora"

Manu García reconoció que innegablemente los resultados influencian, pero que la situación cambiará: "Si el último partido no lo hubiésemos perdido, habría otro mensaje diferente, estoy convencido", comentó. "Tenemos mucho margen de mejora, y los objetivos se ganan en mayo", afirmó, enfocándose en el largo plazo y en la necesidad de mantener la confianza en el proyecto.

El portero sevillano también elogió el espíritu de la afición y el respaldo que brindaron a pesar de los momentos difíciles. "Desde dentro del club podemos ver que el presidente ha entrado con muchas ganas", destacó. "La afición me sorprendió porque animó durante todo momento, aunque el partido no fuese bien. Eso nos da fuerzas para seguir trabajando duro y darles alegrías", agregó.

"Si el equipo gana me da igual quién sea titular en la portería"

Respecto a la competencia en la portería, Manu García mostró una actitud madura y desinteresada. "Nunca me he visto titular ni suplente en ningún equipo", afirmó. "Iker, además, es un portero joven con gran proyección y tiene la cabeza centrada, que es importante. Y Gianni viene de Segunda División. A mí si el equipo gana, me da igual quién juegue", concluyó, subrayando su compromiso con el éxito del Real Murcia por encima de quien sea el designado por Gustavo Munúa.

No cabe duda que la llegada de Manu García, el portero con más partidos imbatido en la categoría, le brindará al Real una seguridad atrás que esperamos resulte efectiva.