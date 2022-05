Manolo Molina: "Mario Simón es mi primera opción para el banquillo del Real Murcia la próxima temporada"

El director deportivo del Real Murcia es claro. Sabe que hasta el momento el año del Real Murcia es muy bueno y quiere continuar con el proyecto. Renovó y está con muchas ganas de seguir creciendo con la entidad pimentonera. Manolo Molina le ha puesto un notable alto a la actuación del equipo hasta el momento porque "ha ido de menos a más" a lo largo de la temporada, explicó.

"Siempre he tenido claro que Mario Simón está cumpliendo las expectativas. Para mi es la primera opción. Tengo muy claro que cumple lo que se le ha marcado y dos partidos no van a variar la situación, aunque no todo el mundo tiene que pensar igual", apuntó dejando entrever que puede que haya diferencias en el pensamiento desde la directiva con la continuidad del técnico manchego.

"Siempre he tenido claro que Mario Simón está cumpliendo las expectativas y para mi es la primera opción"

La continuidad de Zeidane Inoussa no será fácil. Así mismo lo aclaró Molina: "Está dando muy bien rendimiento e intentaremos por todos los medios que siga aquí".

"Hasta ahora Royston Drenthe no ha tenido el rendimiento adecuado"

En referencia a los meses de Royston Drenthe con el Real Murcia, también reconoció que "hasta ahora no ha tenido el rendimiento adecuado". No ha sido el único fichaje que ha salido bien para el director deportivo grana: "Es muy difícil acertar con todos, pero en el cómputo global han estado a un nivel alto".

El Murcia tiene posibilidades de adelantar al Hércules y ser terceros en la última jornada, aunque no ha tenido reparo Molina en aseverar que no estuvieron a la altura en Jaén: "Perdimos parte de esas opciones de ser terceros en Mancha Real, hay que ser realistas".