Lalo Hernández: "No sería bonito quitarle el ascenso al Real Murcia, pero en la Peña queremos luchar por lo nuestro"

Será un partido especial para Lalo Hernández. Es de Monteagudo, se ha criado en la casa pimentonera y casi siempre le desea lo mejor. Pero no el próximo domingo. La Peña Deportiva de Ibiza y el Real Murcia se medirán las caras en la final por el ascenso a Primera Federación.

"Me veo preparado para afrontar la exigencia del Real Murcia, pero ahora solo pienso en ascender con la Peña"

Para el centrocampista murciano solo hay buenos recuerdos del conjunto grana: "Es el equipo de mi ciudad y donde me he hecho futbolista", apunta. El club balear es optimista y creen que tienen "muchas opciones" de conseguir el triunfo el próximo domingo. En frente estará un Murcia que hizo los deberes contra el Rayo Cantabria, no encajó y mostró solvencia en la semifinal.

"Ellos llevan mucho tiempo buscando el camino del ascenso, pero yo quiero luchar por lo mío". Sin embargo, reconoce que "no sería bonito quitarle el ascenso" al club de su tierra. Lalo también ha hablado de la temporada que está haciendo el expimentonero Ton Ripoll: "Está siendo espectacular, en el Murcia no le salieron tan bien las cosas porque es un sitio complicado y con mucha exigencia", declara.

La pregunta, no obstante, es si Hernández se ve en un futuro preparado para afrontar esa presión grana. "Yo me veo preparado para todo, pero ahora solo pienso en ascender con la Peña Deportiva", sentencia el pivote en una entrevista concedida a Onda Cero.