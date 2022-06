Lalo Hernández: "Ojalá nunca pueda jugar en el Real Murcia porque siga subiendo de categoría"

Lalo vivió la cara amarga de un ascenso. La de la derrota. El futbolista murciano criado en la cantera del Real Murcia fue presente desde el césped de la avalancha pimentonera en el Rico Pérez. Él mismo reconoce que están "tristes porque terminan una temporada maravillosa".

El murciano recuerda la cita del Rico Pérez como "extraña": "Yo antes estaba con los aficionados pimentoneros, y al ver a toda esa gente me sorprendió porque era la primera vez que lo sufría en contra. Pero independientemente de eso fue todo muy bonito, disfrutamos un momento. Cantamos dentro del autobús y nos encantó que hubiera tanta gente", reconoce.

En el terreno de juego las cosas no le salieron de casa al Peña Deportivo: "Fue difícil, tuvimos un despiste y Carrasco no falla, aunque debo decirte que el gol lo mete la afición", señala Hernández. "Pablo Ganet mete un golazo, es lo que hay, las finales se resuelven así".

Con nostalgia habla del sentimiento que le queda después de una campaña positiva:"Siento que se acaba el sueño y la posibilidad de mantener la totalidad del equipo. Acabó un camino muy difícil para mi, donde empecé sin jugar y terminé siendo titular en la final". El pivote, sin embargo, recuerda que "la gente del Real Murcia fue muy respetuosa conmigo en todo momento".

Un Lalo Hernández que quiso aclarar lo ocurrido en la previa de esa final de playoff: "En ningún momento dije que nadie nos hubiese menospreciado en la previa, ni lo pensé".

El centrocampista ve el futuro abierto, está tratando la renovación con el club balear aunque se ha tomado la semana posterior a la temporada para descansar. Eso sí, declara que el sueño de su padre siempre ha sido "el de verme jugar en la Nueva Condomina con el Real Murcia", y que ni su familia ni él lo verían con malos ojos, pero "ojalá nunca pueda jugar porque siga subiendo de categoría", pronuncia el de Monteagudo. "Yo me alegro de que le vaya todo bien al Real Murcia, no me quedé aquel año porque quise buscar una opción distinta al Imperial. Siempre lo voy a llevar bien en el corazón y los mejores momentos de mi vida han sido ahí".