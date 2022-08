Julio Gracia: "La plantilla es muy buena y no queremos ponernos techo"

El Real Murcia encara su debut en Primera Federación. Los pimentoneros finalizan una casi eterna espera veraniega hasta que la competición de comienzo. En la previa del choque ante el Calahorra, equipo riojano que aterriza en Murcia el sábado para el partido, el centrocampista Julio Gracia se pasa por Onda Deportiva Murcia para hablar de la buena dinámica del conjunto en esta pretemporada.

La plantilla cuenta con algunas incorporaciones de nivel. La llegada de Miku o Pedro León, estandartes del club en los que hay puestos bastantes esperanzas, aportan "calidad pero sobre todo veteranía al resto del grupo", afirma Gracia, que recuerda que el muleño llega después de jugar más de 3.000 minutos en Segunda División con el Fuenlabrada.

La continuidad de gran parte del bloque, clave

Cree el medio que "la continuidad de la plantilla y del cuerpo técnico transmite buen rollo" y mantiene la dinámica de la pasada campaña, donde consiguieron el ascenso a la citada categoría. Para jugar, el sevillano no lo tendrá facil. Este año hay más competencia si cabe en el centro del campo y Julio Gracia sabe que, no obstante, "la competencia es sana y es buena para el equipo, por lo que vamos a tener que trabajar duro para salir a jugar".

No se esconde el vestuario a la hora de reconocer que "la plantilla es muy buena y no queremos ponernos techo", dice Julio, que aunque no quieren hablar aún de ascenso, son conscientes de las esperanzas que la afición pimentonera ha puesto en ellos. En el ámbito personal, Gracia es ambicioso y admite que quiere "estar mejor que el año pasado", donde ya mostró buen nivel.

"Que nadie se piense que vamos a ir ganando por tres goles en el minuto veinte, que esto no es pretemporada y no va a ser fácil"

En cualquier caso, ha querido mandar un mensaje de calma a los hinchas sobre la efervescencia y la buena impresión transmitida durante el verano: "Que nadie se piense que vamos a ir ganando por tres goles en el minuto veinte, que esto no es pretemporada y no será fácil. El año pasado nos estrenamos ante el Marchamalo, que descendió después de Navidad, y sufrimos muchísimo para ganarles".