Josema Raigal: "En el UCAM me he vuelto a sentir futbolista"

No todo son malas noticias en el UCAM. Pese a que los resultados no están saliendo en el club universitario, hay jugadores que están dando un paso adelante en la plantilla durante las últimas semanas. Josema Raigal es un chico silencioso. No le gusta hacer mucho ruido y prefiere que sea el fútbol el que hable por él. Se ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Murcia para analizar su presente con la camiseta azulona: "Cuando me dan confianza respondo".

Desde su llegada a Murcia, el muleño ha vuelto a rendir en el terreno de juego y se muestra agradecido por ello: "En el UCAM me he vuelto a sentir futbolista; Salmerón y Ballesta me han dado confianza".

El centrocampista ofensivo, que puede jugar también por las bandas, afirmó que se está ganando la confianza del entrenador "en cada entrenamiento".