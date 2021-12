Jordan Davis renueva con el UCAM CB hasta 2024

Fuente: UCAM CB

El jugador americano con pasaporte azerbaiyano del UCAM Murcia acaba de anunciar su renovación por las dos próximas temporadas. Jordan Davis llegó en la temporada 20/21 y su progresión ha ido en aumento. En la campaña actual lleva más de 10 puntos de media y 10 de valoración por partido. Se ha convertido en una figura clave para Sito Alonso tanto en ataque como en defensa. Se encuentra muy contento por esta renovación. “Me siento muy feliz. Cuando uno se siente cómodo y feliz, pues se quiere quedar. Tengo una gran relación con todos los miembros del equipo y del club, la gente me ha tratado muy bien, mi familia está encantada con lo que la ciudad te ofrece en cuanto a cultura y vida… y el hecho de que Alejandro confíe en mí y el presidente confíe en mí significa mucho y tengo que ser agradecido con ellos. Para mí es muy importante esta renovación”.

El escolta de Las Vegas habla claro del futuro a medio y largo plazo. “Mi objetivo principal es seguir creciendo, seguir desarrollando mi juego y seguir desarrollando mi confianza en los partidos. Y a nivel de equipo también. Tenemos que seguir creciendo”.

Tanto Alejandro Gómez como el entrenador son dos figuras indispensables para continuar. “Para mí Sito ha sido una figura muy muy importante en el desarrollo de mi juego. Lo primero que me ha demostrado es que tenga confianza en mi juego. Y otra de las cosas que me remarca es que no hay que ser perfecto en el juego y que los errores forman parte del deporte, pero siempre hay que dar el cien por cien”.

Una renovación que estrenará el próximo domingo a las 18:30 frente al Real Madrid. “Sería genial celebrar esta renovación con una victoria. Pero mejor que nos centremos en el entrenamiento de hoy y en preparar bien el partido”.