Fran Serrejón: "Le he dado muchas vueltas a lo que ocurrió en la final y no lo entiendo"

No ha sido nada fácil digerir la derrota de la Copa de la liga para Elpozo Murcia. El director general y deportivo del club charcutero, Fran Serrejón, es optimista y reconoce que "todo ha pasado muy rápido, lo bueno del deporte es que enseguida tenemos otro reto".

Sin embargo, se lamenta de aquella final agónica que terminó con una tanda de penaltis: "No es fácil ganar un título", tildando de derrota "más cruel" a lo que ocurrió. "Le he dado muchas vueltas a lo que ocurrió en la final y no lo entiendo".

Este deporte no va "en buena dirección", en referencia a los conflictos entre la liga y la federación.