Fermín Aldeguer: "Esta temporada la he tomado de aprendizaje, pero no me conformo"

Es presente y futuro del motociclismo español. Fermín Aldeguer compite con los mejores en el mundial de Moto2. El piloto de La Ñora reconoce que está siendo "una temporada bastante dura" porque se marcó una expectativas muy altas.

"Nadie me metió presión, fui yo mismo", apunta un murciano al que le avisaron, no obstante, de que no sería fácil.

Acaba de finalizar la gira asiática con el Gran Premio de Malasia. Para él ha sido una experiencia muy bonita. Eso sí, él mismo se exige resultados: "Me da igual tener 17 años, cuando ves que puedes hacerlo, es lo único que quieres", declara.

"Este año me lo he tomado de aprendizaje, pero no me conformo", sentencia un Fermín Aldeguer que cerrará la temporada la semana que viene en Valencia. Escucha la entrevista completa.