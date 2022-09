La FEPEMUR, indignada con la Federación

La Federación de Peñas del Real Murcia ha estallado. Los peñistas no pueden creer que la RFEF no haya tenido en cuenta la consideración y la queja que estos pusieron por el trato recibido con el Intercity. La forma de repartir y vender las entradas, las circunstancias sufridas en el campo de fútbol y la no apertura de las cantinas. "La respuesta que obtuvimos fue que los aficionados no tienen derecho a reclamar".

"No puede ser que la afición no esté reconocida desde dentro, sin aficionados no existiría nada", declara enfadada Cabezos.

"Queríamos ver hasta dónde podía llegar la RFEF, no queríamos meter al club. Hay cosas que deberíamos gestionar nosotros mismos", sentencia la presidenta. Escucha la entrevista completa aquí.