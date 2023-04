Felipe Moreno: "Tenemos en la cabeza ser primeros de grupo"

El presidente y máximo accionista del Real Murcia ha sido protagonista en los Aperitivos Deportivos con Estrella, a falta de cinco jornadas para que finalice la liga regular en Primera Federación.

Felipe Moreno, de naturaleza ambiciosa, sigue aferrado en que su equipo pueda conseguir el ascenso directo a Segunda División sin pasar la promoción. La afición empuja y la plantilla lo intenta, aunque el acierto está lastrando en las últimas semanas a un conjunto pimentonero que ha desaprovechado ocasiones para conseguir tres puntos en jornadas por falta de puntería. En cualquier caso, el cordobés no quiere tirar la toalla. "Las opciones están abiertas y tenemos en la cabeza ser primeros, mientras queden opciones las vamos a pelear"

En el barco, liderando al vestuario grana, está Mario Simón. Un técnico que ha estado cuestionado en algún punto de la campaña, pero a quien Moreno ha querido transmitir confianza. "Nunca he tenido dudas en Mario Simón. Trabaja muy bien y lo hace bien, pero no le ha acompañado la suerte. Hasta el partido del Baleares lleva diez semanas sin perder, no creo que sea para echar a un entrenador".

Javi Rueda: "Jugar contra el Castilla en playoffs sería precioso"

Por otro lado, Javi Rueda ha hablado en rueda de prensa sobre lo que podría ocurrir si el equipo se mete en puestos de playoffs. Existe la posibilidad de jugar contra la entidad que tiene cedido a Rueda en el Murcia, el Real Madrid Castilla. “Sería un partido precioso, apunta el lateral".

En el tiempo en el que el andaluz está en la capital del Segura se ha adaptado a la ciudad y al equipo. “Desde que llegué, el Real Murcia me parece espectacular, quedarme en el futuro no depende de mi, pero pase lo que pase ya seré un murcianista más”, sentencia.