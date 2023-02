Felipe Moreno es firme: “Me encuentro capacitado para sacar al Real Murcia adelante y poner ya cinco millones"

Felipe Moreno pone toda la carne en el asador. Y lo hace de forma transparente. El empresario cordobés ha entregado esta mañana una carta de garantía y buen gobierno al Real Murcia (que puedes leer a continuación: Felipe Moreno presenta una Carta de Garantía y buen gobierno al Real Murcia), club al que quiere entrar ya.

Moreno tienes 5.000.000 de euros listos para introducir en la entidad grana. Y más dinero para poner a partir del 30 de junio hasta llegar a los 10.000.00 euros. Está dispuesto a ello y ha sido claro en una rueda de prensa ante los medios. Su compromiso fue poner este dinero y está decidido a ello siempre que los accionistas lo deseen.

Para ello, se agarra a lo que como dicta en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital: "los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria". Según ha podido saber ONDACERO está ya todo preparado.

Ese punto añadido deberá ser la introducción de Felipe Moreno como accionista y luego proceder a una votación que podría ser histórica entre los accionistas que se presenten a dicha junta.

En cuanto al tema económico, Felipe Moreno ha dejado varios temas curiosos: “Es necesaria una ciudad deportiva” y generar ventas de jugadores, que son los que al final le van a dar dinero al equipo: "la venta de jugadores". "Yo no voy a hacer negocio, no quiero nada para mi", aclaró Moreno.

Por otro lado, el abogado Andrés López quiso recalcar que no fue nunca un problema para el trato entre Ramos y Moreno: "Yo no voy a ser el obstáculo para que no se pueda hacer una operación; lo dije al momento”.

Por último, el empresario mostró sus documentos de pago, cheques y pagarés listos para introducir en el Real Murcia, así como los 2.000.000 de euros que ya ha pagado a Mauricio García de la Vega, y los 2.000.000 euros que le quedan por darle al mexicano cuando entre a la entidad pimentonera.