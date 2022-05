Diego Mirapeix: “El Real Murcia era el coco del sorteo, pero celebramos el emparejamiento por su historia”

El Real Murcia visita el domingo el Rico Pérez de Alicante. Los pupilos de Mario Simón tienen la primera de las dos citas necesarias para volver a la categoría de bronce del fútbol nacional. Frente a los pimentoneros estará el filial racinguista, que festejó el cruce en el sorteo.

Diego Mirapeix, central y pilar fundamental en el Rayo Cantabria, segundo equipo del Racing de Santander, reconoció que pese a que les tocó un duro rival, se animaron al conocerlo: “Cuando salió el Murcia en el sorteo supimos que nos tocó el coco, pero lo celebramos porque es un club histórico como el Racing de Santander”, dice. Los racinguistas son una camada de futbolistas muy jóvenes que no tienen ninguna ficha senior y que quieren dar guerra al Real Murcia pese a que no tienen tanta experiencia: “Será el primer playoff para la mayoría de nosotros, así que lo viviremos con mucha emoción”, apunta el defensa.

Mirapeix se alegra de que la afición pimentonera se desplace en masa a Alicante y cubra las gradas del estadio del Hércules: “Si nos hubiese tocado otro equipo sería un partido sin tanto ambiente”. En cualquier caso, no quiere que los fieles murcianos se confíen: “Nosotros ya hemos jugado partidos con ambiente caldeado y eso será una motivación”.

Los chicos de Ezequiel Loza viajarán durante más de diez horas de autobús a la Comunidad Valenciana para las semifinales del ascenso a Primera Federación. Aunque el trabajo de la entidad cántabra ya está cumplido con el retorno al fútbol profesional de la primera plantilla, el filial quiere dar la sorpresa. Tienen claro, no obstante, que el Real Murcia “es un gran equipo”, donde recuerdan con claridad a Santi Jara y su pierna derecha. El defensor gallego de 22 años considera que son un “filial menos típico porque aunque jugamos mucho el balón, somos muy compactos en defensa y encajamos muy pocos goles”, sentenció Diego Mirapeix.

Los pimentoneros, por su parte, esta tarde comienza venta de entradas física. La mala gestión de la Federación ha provocado que hasta hoy no hayan estado disponibles para la compra cuando solo restan tres días para la trascendental cita. Es probable que esta demora perjudique a la movilización de aficionados por la falta de previsión. Desde la Federación de Peñas del Real Murcia están indignados con la demora de los tickets: "Es una vergüenza que hayan tardado tanto, no sabemos qué ha pasado, pero desde luego que la RFEF no está pensando en el aficionado", apunta la presidenta Maribel Cabezos. Hasta el momento Cabezos ha confirmado que hay más 11 autobuses llenos y que están preparando el recibimiento al equipo del próximo domingo en el Rico Pérez para que "los jugadores lleguen enchufados desde el primer momento", sentencia.