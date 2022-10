Dani Vega: "Estoy en mi mejor momento deportivo, en el Real Murcia me siento futbolista profesional"

El Real Murcia no está cómodo como visitante. En las últimas dos jornadas ha domicilio no ha sumado puntos. Sin embargo, se quedan con una buena noticia: la dinámica de Dani Vega. El delantero ha destacado en el inicio liguero, aunque su club no esté en el mejor momento. "Estamos cuartos pero jodidos y trabajamos muy duro para sacarlo".

"El partido se puso de cara pero por desconexiones se nos escapó. Ahora trabajamos mucho en mejorar eso y en la presión tras pérdida", declara el ariete emeritense.

En lo personal Dani Vega está "muy contento" porque atraviesa su "mejor momento deportivo", aprovechando que tiene muchos espacios. "No me esperaba ver estos resultados tan pronto, pero llevo varias temporadas trabajando bien", apunta el atacante.

En el vestuario están fastidiados y solo piensan en "ganar el domingo para que todo vuelva a su cauce", quieren tener "los pies en el suelo y no hablar del ascenso", señala un vega que finaliza: "Aquí me siento futbolista profesional". Escucha la entrevista completa aquí.