Carlos Alcaraz y su naturalidad deslumbran en El Hormiguero

La trayectoria de Alcaraz está por todo lo alto. El joven deportista de El Palmar ya es el número uno del mundo del ranking ATP. Después de arrasar con el Grand Slam norteamericano, el US Open, Carlitos cogió un vuelo privado para estar en Valencia con España en la Copa Davis.

Tan solo unos días después, Alcaraz se vistió la camiseta de España para conseguir el pase a cuartos de final en la Copa Davis. Disfrutó de cada partido en la pista o en la grada, pero no quiso borrarse de una experiencia única con el combinado nacional. Y el lunes se pasó por el plató de El Hormiguero para visitar uno de los programas referencia de la televisión española.

Una montaña rusa de emociones

"Hay momentos difíciles que gracias a toda la gente que me apoya, me ayudan a salir adelante. Sin ellos sería casi imposible, así que le debo todo a los aficionados que me animan cada día", recuerda el diestro sobre la euforia que hay en torno a él.

Sin embargo, el estrés y las múltiples competiciones han impedido que Carlitos haya podido disfrutar de lo conseguido."Aún no me he parado a pensar que soy número uno. He venido a jugar la Davis y no he tenido tiempo para asimilar todo lo que he vivido".

Por último, el de El Palmar sentencia sobre la persistencia que le caracteriza. "Es muy difícil llegar al número uno, pero es mucho más mantenerse. Hay muchos jugadores que están luchando para lo mismo que tú, así que lucharé para cuidarlo y si me lo quitan, lo haré para recuperarlo".