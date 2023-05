Arnau Ortiz: "A la plantilla del Real Murcia no le preocupa la presión"

El Real Murcia está necesitado de victoria. Quedan pocos puntos en juego y el equipo pimentonero necesita sumar unos mínimos para garantizar su puesto en la promoción de ascenso. El primer envite es en Amorebieta ante el líder.

Arnau Ortiz, centrocampista destacado en las últimas semanas, ha sido protagonista en los micrófonos de ONDACERO para sentirse orgulloso de coger confianza como titular. "He conseguido entrar en el once con más regularidad".

Las últimas sensaciones están siendo agridulces porque el club grana no está encontrando victorias. Para Arnau "siendo resultadistas los últimos partidos nos han sido buenos", pero se defiende de que no llegan los 'más tres' por pequeños detalles.

"Estamos preparados para jugar ante 30.000 personas"

Ahora, con tres de cuatros enfrentamientos directos el Murcia va a tener un calendario intenso. No obstante, el medio cree que "no hay nada más bonito" que medirte a los rivales para jugarte el pase a los playoffs por el ascenso a Segunda División. Aunque, no obstante, después del último resbalón en casa contra el Intercity, la afición está un poco molesta con el rumbo de los pimentoneros. También de la exigencia que sufren los jugadores, que parece que se achantan en el Enrique Roca. "No nos preocupa la presión, los enfados de la afición son entendibles, estamos preparados para jugar ante 30.000 personas", afirma contundente Ortiz.

Por último, defiende al técnico manchego, criticado duramente por la última derrota en casa: "El fútbol no es justo con Mario Simón, pero lo más bonito de esto es que tenemos una nueva oportunidad", sentencia en Onda Deportiva el ex de la Peña Deportiva.