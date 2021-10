Armando Corbalán: "Tenemos equipo para estar más arriba"

El UCAM está atravesando una mala racha. Así lo reconoció el protagonista de hoy, Armando Corbalán, en Onda Deportiva Murcia: "El equipo está entrenando muy bien y con mucha intensidad para revertir esta mala dinámica", dijo el futbolista.

Los resultados no acompañan y está generando frustración entre los azulones: "En los fines de semana no ha plasmado lo que nos hubiera gustado". Sobre el choque en Alcoy donde la escuadra murciana no estuvo acertada, incidió: "Coincidimos todos en que en el último partido en Alcoy nos faltó intensidad".

En referencia a la situación de José María Salmerón, Armando declaró: "Hay buen ambiente dentro del vestuario. El míster tiene confianza plena en nosotros y nos ha dicho que estemos tranquilos. Todos queremos ganar porque tenemos equipo para estar más arriba".