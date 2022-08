Álex Yepes: "Si no fuera Elpozo, demandaría al club"

Álex Yepes ha sido uno de los jugadores franquicia de Elpozo Murcia. El de Cieza ha pasado hasta 11 temporadas en el conjunto charcutero, pero en el año 2020 todo se precipitó. El futbolista salió del equipo y acusa directamente a Kike Boned y Fran Serrejón de su salida, amenanzándole con apartarle de la entidad y sin entrenar si no aceptaba su rescisión. "O firmas o te apartamos", afirma Yepes sobre algunas frases que escuchó hacia su persona.

El jugador de fútbol sala declara que le obligaron a no poder firmar por ningún club de España ni poder contar los motivos de su salida, por lo que aunque pudo firmar por "Cartagena, Jaen o Valdepeñas", se marchó del país.

Álex, que denuncia el trato que sufrió por parte de los dirigentes de Elpozo, quiso aclarar sobre su salida: "No me molesta que me echen, fueron las formas lo que me molestó porque hacen las cosas muy mal".

El ciezano también ha sido contundente en la entrevista sobre, según él, la dura situación que sufrió en las filas del equipo. "Si no fuera Elpozo, demandaría al club que me ha hecho esto"; "Para mi el dinero no lo es todo", indica.

Desde la entidad deportiva charcutera no han querido hacer declaraciones al respecto sobre el tema. El futbolista confirma el porqué: "No pueden decir nada, sé muchísimas cosas de ellos en 11 años, pero no quiero hacerles daño".

Álex Yepes ha conseguido una Copa del Rey de fútbol sala, 4 supercopas de España y fue nombrado el mejor deportista de la Regíon en el año 2016 a las filas de Elpozo Murcia. En la actualidad, desempeña su carrera en Italia.