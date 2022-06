Agustín Ramos: "El lunes saldrá la campaña de abonos del Real Murcia"

El presidente del Real Murcia está rebosante de alegría. Han conseguido saltar de categoría 11 años después y queda para la historia de la centenaria entidad de la Región. Eso sí, se han vivido periodos de altibajos donde han mantenido la tranquilidad: "Hay que actuar con frialdad cuando llegan los malos momentos. Cuando las cosas salen mal hay que apoyar a las personas. Le dimos la confianza a Mario Simón y ha hecho una gran campaña. Acertamos en que él siguiera y entendimos que era lo correcto", apunta Agustín Ramos.

La continuidad del técnico está muy avanzada. "Está bastante bien. Hablé con él, quiere seguir, y solamente faltan los últimos flecos del contrato. Creo que seguirá con nosotros".

El objetivo en Primera Federación se mira ya con más realismo: "Estamos analizando bien la categoría y es complicada. Sigo diciendo que nuestro objetivo es estar arriba y si es posible y como mínimo hacer playoff. Es lo que queremos, pero la realidad es que nos encontraremos con equipos muy serios con más presupuesto y tendremos que hacer una plantilla muy competitiva", reconoce Ramos

Pero para conseguir todo eso, lo importante es tener una inyección económica. "Aquí no podemos hacer milagros sin un buen presupuesto. Tenemos que hacer un esfuerzo para sacar una partida de garantías. Estamos estimando cuál será, ya tenemos los precios y el lunes saldrá la campaña de abonos. Con ello, podremos conocer el dinero que tendrá Manolo Molina para hacer la plantilla". Eso sí, serán ambiciosos, reconoce el máximo mandatario, en la creación del vestuario: "Si metemos jugadores, seguridad social y más gasto, también nos iremos a un presupuesto de tres millones de euros total. Estimo que nos gastaremos más de un millón de euros en jugadores", habla en cantidades netas el presidente. "En esa campaña de abonos esperamos más de 10.500 socios, el año pasado tuvimos más de 8.300 abonados".

Acerca de la vuelta del 'torito': "Dani Aquino es querido y nos gustaría que viniese, pero la parte técnica tiene que valorar el estado físico, si conviene que esté aquí y si económicamente se puede hacer el fichaje. Vendrán quien Manolo Molina y el entrenador decidan".

¿Es posible subir a Segunda División? Contesta Ramos: "Tenemos que tener los pies en el suelo. Si nosotros ascendemos a Segunda seguro que tendremos un presupuesto más alto. Tenemos que hacer muchas cosas antes que eso. La deuda concursal no me preocupa. Tengo claro que si tuviésemos deportivamente una posición favorable negociaríamos con las administraciones para dejar atrás los embargos. Cada vez lo veo más viable, el club está ahora cercano a los 18 o 20 millones de euros de deuda, aproximadamente".

Sin embargo, Mauricio García de la Vega sigue acechando a este Consejo de Administración: "No hemos avanzado nada con él. Intenté hablar en su momento pero no llegamos a ningun acuerdo. Él quiere al Real Murcia y dice que es suyo, así que no tiene que negociar nada. Se le ha ofrecido incluso un veinte por ciento. Esto lo tendrá que decidir el Supremo y pasarán dos cosas: que nos den la razón o que se la den a él y este señor empiece a pagar los préstamos de todos los que hemos puesto dinero aquí", declara en Onda Deportiva.

La ciudad deportiva es otra de las cosas que está ilusionando a la afición en vistas al futuro. "Buscaremos viabilidad económica para las instalaciones. Todo no se puede hacer a la vez. Este año no hay partida para ella, pero empezaremos a movernos para generar esa economía", sentencia Agustín Ramos.