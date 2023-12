'11', una novela sobre el tabú de la homosexualidad en el fútbol

“España tiene 48 millones de entrenadores. Yo lo interpreté como un consejo para que los gritos de “Héctor, Héctor, Héctor maricón”, que seguro que iba a escuchar en la grada cuando me conociesen, no me sumieran en una depresión”.

Es tan sólo un extracto de la novela de David Cano, que se inspiró en la historia de Justin Fashanu, el primer jugador que salió del armario, para hablar de un tema tabú que sigue, aún hoy, rondando en silencio por los vestuarios del fútbol mundial.

La novela habla del sueño cumplido de Héctor Matías: ser el nuevo y flamante fichaje del Atlético Capital, uno de los mejores equipos de Europa. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, porque ser gay en el fútbol de élite también es una profesión de riesgo.

Cano aprovecha para analizar el deje aún conservador que existe en España con el fútbol y que incluso se llega a replantear si el día de mañana quisiera llevar a su hijo al fútbol.

Más importante es si cabe apuntar que en el momento de la publicación de la novela, ningún jugador en activo de la Primera División de LaLiga ha salido aún del armario.