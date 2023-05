Armando Ortiz: "No esperaba tener tan pocos minutos, pero sé que llevo el escudo del Real Murcia"

La visita del Castellón al Enrique Roca puede ser la última gran oportunidad que tiene el Real Murcia para soñar con los puestos de promoción a Segunda División. Los pimentoneros son conscientes de la transcendencia del choque y han preparado una promoción ambiciosa para llenar el estadio.

El vestuario también lo tiene claro. Armando Ortiz, capitán del Murcia, se ha pasado por los micrófonos de ONDACERO para declarar que es una semana muy importante y que no pueden fallar. Es cierto que en las últimas semanas el club grana está teniendo problemas como local. El centrocampista reconoce que han tenido partidos que tendrían "que haber sacado", pero también admite que las últimas jornadas se aprietan en todas las competiciones.

"Felipe Moreno sólo nos transmite cosas positivas y lo tenemos todo para estar en el fútbol profesional, no tenemos ningún pero"

Para Armando, esta es su octava campaña vistiendo la camiseta pimentonera. "No hay palabras para definir lo que he vivido en este club, pero lo de este año es brutal", apunta un futbolista que está alucinado con las constantes respuestas de ánimo y cariño que la plantilla recibe. Eso sí, en lo deportivo no está teniendo tanta participación en el equipo. "Sinceramente no esperaba tener tan pocos minutos, pero no depende de mi; hay que saber estar y soy consciente lo que llevo en el pecho", afirma Ortiz.

También el murciano ha vivido situaciones de impagos y con sinfín de problemas institucionales, pero se queda con los que han sido "muy especiales", como el ascenso en Alicante. "Las he visto de todos los colores, pero desde que vino Agustín Ramos esto ha cambiado. Felipe Moreno sólo nos transmite cosas positivas y lo tenemos todo para estar en el fútbol profesional, no tenemos ningún pero", sentencia el capitán del Real Murcia.