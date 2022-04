Alberto López: "Sueño con el ascenso y me veo en Alicante con la grada teñida de grana"

Ahora viene lo más importante de la temporada. El Murcia se juega subir de categoría y Alberto López, fundamental en la plantilla, también lo ve así: "Mucha ilusión para el tramo final, el de verdad", apunta.

Sobre el último encuentro en Melilla, el lateral reconoció que el punto supo "a derrota" por el buen inicio y la ventaja en el marcador. Sin embargo, recuerda que este es un grupo "muy competitivo" donde todos los partidos están muy competidos. Ahora, el Murcia tratará de mantener el tercer puesto para los playoffs.

El domingo el Real Murcia recibe al Águilas, un rival que para el lateral andaluz "se ha recompuesto y será muy complicado de vencer" y que con la ayuda de la afición, intentarán conseguirlo: "A nuestra gente la sentimos en casa y también fuera".

Sin embargo, personalmente piensa en el futuro: "No hablamos de los playoffs porque no miramos más allá, pero sueño con el ascenso y me veo en Alicante con la grada teñida de grana".

Sobre su futuro, López fue claro: "No me escondo, aquí soy muy feliz y disfruto mucho. ¿El Murcia en Primera Federación? Yo creo que a cualquier jugador de España de la categoría le encantaría estar ahí; Y en Segunda RFEF también estoy muy bien", sentenció el lateral.