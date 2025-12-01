Onda Cero celebra una final histórica del XXII Circuito de Golf en Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa

La final del XXII Circuito de Golf Onda Cero volvió a brillar este 29 de noviembre en el espectacular entorno de Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, donde unos 100 jugadores de distintos puntos del país disputaron una jornada marcada por el alto nivel deportivo y un ambiente extraordinario.

Desde el primer momento tuvo nombre propio: el ganador Scratchabsoluto fue Diego Ramos López, de Galicia, que se llevó el trofeo principal del circuito tras firmar una vuelta sobresaliente en el recorrido.

La organización estuvo liderada por Carmen Recio, gerente de Onda Cero y responsable directa del evento, junto al director de Atresmedia en la Región de Murcia, Bernardo Samper, que respaldó esta edición y destacó la consolidación del circuito como una de las grandes citas del golf amateur nacional.

La participación del director general del Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, Ángel Holgado, y del director de Golf del resort, Pedro Sánchez, también fue clave para que todo se desarrollase con precisión, calidad y una atención impecable tanto en el campo como en los espacios del hotel.

Clasificaciones por categorías

Además del triunfo Scratch de Diego Ramos López (Galicia), la final dejó los siguientes podios:

Primera categoría

Campeón: Alberto Aguín Castro

Segundo: Pablo Sarmiento Marín

Tercero: José Eduardo Berge Alonso

Segunda categoría

Campeón: Jaime Sánchez Rodríguez

Segundo: Juan Carlos Lozano Rubio

Tercero: Enrique Rodríguez López

Tercera categoría

Campeón: Juan Gallardo Ortiz

Segundo: Jesús Martínez Moreno

Tercera: Clara Villar Vázquez

Uno de los momentos clave de la jornada llegó con el anuncio de la renovación del acuerdo entre Onda Cero y Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, que asegura que la final del circuito continuará en estas instalaciones durante dos ediciones más, hasta 2027. Una apuesta conjunta que refuerza la vinculación del evento con uno de los destinos de golf más prestigiosos de Europa.

Además, el fin de semana tuvo un marcado acento radiofónico: desde el propio hotel se emitieron los programas nacionales Por fin, presentado por Jaime Cantizano, y Gente Viajera, dirigido por el periodista Carles Lamelo, reforzando el impacto mediático de la final y acercando La Manga a toda la audiencia nacional.

La final contó con el respaldo de un amplio grupo de patrocinadores, entre ellos Región de Murcia – Costa Cálida, Grupo Orenes, ElPozo Alimentación, Audi–Huertas Motor, Alma Secret, Limcamar, Puerto de Cartagena, Cartagena Puerto de Culturas, La Manga Consorcio, Xacobeo, y el propio Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, junto a una extensa lista de colaboradores que contribuyeron al éxito del torneo.

La edición deja una sensación unánime: el circuito vive un momento de gran fortaleza y La Manga se confirma como un enclave excepcional para seguir creciendo. La combinación de deporte, organización y excelencia ha permitido firmar una final que ya destaca entre las mejores de los últimos años.

