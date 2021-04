Molinero: "No hay que pensar más allá del partido contra el Cádiz B"

Francisco Molinero es un lateral experimentado. Sabe lo que es jugar en las principales categorías del fútbol español y por eso es uno de los jugadores indicados para dar la cara en estos duros momentos que atraviesa el Real Murcia CF. El encuentro del pasado domingo en La Línea de la Concepción conde los pimentoneros cayeron ha supuesto un "palo duro", reconoce el futbolista.

En referencia a las pocas posibilidades que tiene el conjunto grana para engancharse a la nueva tercera categoría del fútbol español, Molinero declara: "No hay que hacer cuentas. Hay que pensar en el partido ante el Cádiz y no más allá", indica el de Ontígola. Es por ello que el de Toledo se muestra contundente: "Representamos a un equipo grande como el Real Murcia y a toda su gente, así que hay que darlo todo".

La plantilla se mantiene "al margen de las situaciones externas a lo deportivo", dice Molinero sobre la salida del director deportivo, Julio Algar, de las oficinas del Estadio Enrique Roca de Murcia.

En la próxima jornada tendrá en frente al Cádiz B, entrenado por su excompañero Alberto Cifuentes, del que apunta: "Aún no he hablado con él, no lo he hecho desde la temporada pasada donde nos medimos en LaLiga Smartbank", sentencia el jugador del Real Murcia recordando la anterior etapa en la que ambos vistieron la elástica de la entidad centenaria de la Región de Murcia.