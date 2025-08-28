La Manga Club celebra la XXI edición de su prestigioso Open de Golf

La Manga Club ha anunciado la celebración de la 21ª edición de su Open de Golf, consolidado como uno de los torneos más emblemáticos del calendario golfístico nacional e internacional. Del 4 al 8 de diciembre, el Real Golf La Manga Club será el escenario de una competición que reúne a jugadores profesionales y amateurs en un entorno de lujo junto al mar Mediterráneo.

El torneo se disputará en los icónicos Campos norte y Sur, reconocidos por su exigente diseño y su historia en competiciones internacionales. El Campo sur acogerá la gran final del Trofeo de Oro, mientras que el Campo norte será sede del Trofeo de Plata.

Además del golf, los participantes disfrutarán de una experiencia completa que incluye alojamiento en el Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, gastronomía de primer nivel, actividades exclusivas para acompañantes, descuentos en restaurantes y spa, y una cena de gala con entrega de premios.

La inscripción incluye cuatro noches de alojamiento, desayuno buffet, ronda de prácticas, tres rondas de torneo, cóctel de bienvenida y acceso a servicios exclusivos. Para más información o inscripciones, se puede contactar al +34 968 11 56 51 o escribir a lamangaclubresort.grand@hyatt.com

