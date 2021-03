Liberto Beltrán: "El siguiente objetivo es entrar a los playoffs"

Liberto Beltrán llegó al UCAM Murcia con ambición. El extremo cedido por el Albacete Balompié ha hablado en Onda Deportiva para analizar la actualidad universitaria en esta vital temporada.

Sobre su rendimiento, Liberto se muestra agradecido: "Se está pudiendo ver a un jugador que va de menos a más y que tiene confianza. Seguiremos mejorando. En el UCAM estoy a gusto y tengo regularidad. El trabajo está dando sus frutos", declara.

En cuanto a la última jornada de la primera ronda, el futbolista de banda es consciente de que necesitan la victoria: "Sabemos que tenemos que ganar en Granada, iremos a por todas porque necesitamos los puntos. Será una pequeña ventaja para la siguiente fase", incluye.

"La plantilla no habla de los equipos del otro subgrupo", apunta el extremo de 24 años con los pies en el suelo y sin mirar más allá del próximo domingo. Por último, afirma que "el siguiente objetivo es entrar entre los tres primeros" que le de acceso a los playoffs de LaLiga Smartbank, pero que si no se consiguiese el objetivo "no sería un descalabro", sentencia el de Castellón.