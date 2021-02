José María Salmerón: "Está todo de cara para lograr el objetivo"

José María Salmerón, técnico del UCAM Murcia, se ha pasado por el programa Onda Deportiva Región de Murcia para charlar acerca de la actualidad de su equipo. Salmerón reconoce que "era importante" ganar en Lorca, después de cinco jornadas sin hacerlo.

Ahora, con tres puntos debajo del brazo y con enfrentamientos directos entre otros rivales del subgrupo pendientes, el preparador indica que "está todo de cara" para lograr el objetivo, pero que solo piensa en el Yeclano. Lo dice además, con todo el respeto del mundo, ya que admite que "el otro día hizo una gran segunda parte" en el Estadio Enrique Roca.

Cuando se le ha preguntado por nombres propios de su plantilla, ha sido tajante: "No pasa nada con Aketxe. Es mentira que yo quisiera que él saliera este verano. El jugador lo sabe", apostilla.

En menos de un mes el Real Murcia visita el Besoccer La Condomina, en un choque que el almeriense ha tildado de especial: "Estuve allí y fui muy feliz. Tuvimos muchos problemas, pero me quedo con lo mejor, que fue el club y su afición". Es bastante probable, tal y como se han dado las últimas actualizaciones desde la Dirección General de Deportes, que haya público. En referencia a que la marea grana acuda al estadio universitario, declara: "Eso no me preocupa. Lo que quiero es que haya público. Tenemos que estar preparados", sentencia José María Salmeron.