Jesús Soler se impone en el Torneo de Golf Onda Cero Región de Murcia y luchará por el título nacional en La Manga Club

Jesús Soler Córdoba fue el gran protagonista del Torneo de Golf Onda Cero Región de Murcia, disputado el pasado sábado 17 de octubre en el Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa. El jugador se adjudicó el trofeo scratch, el máximo galardón de la jornada, y también el premio a la bola más cercana.

En la clasificación por categorías, la sueca Cecilia Landelius se proclamó vencedora de la primera, por delante de Isaac Aniorte Fernández (segundo) y Ángel Luis López Guillén (tercero). En la segunda categoría, el triunfo fue para Antonio García Navarro, seguido de Juan Manuel Puerta Alemán y Diego Díaz Gómez. La tercera categoría la encabezó Antonio Javier García Olmos, con Luis Verjano Zapata en la segunda plaza y Javier Herrera Toral en la tercera.

Los ganadores del torneo murciano han asegurado su presencia en la final del circuito, que reunirá el próximo 28 de noviembre a los mejores aficionados de las emisoras de Onda Cero de toda España. La cita tendrá como escenario La Manga Club Golf & Spa, uno de los grandes referentes del golf europeo.

La final nacional se celebra en la Región de Murcia en el marco de un acuerdo de tres años entre Onda Cero y el Grand Hyatt La Manga Club Hotel Golf & Spa, que mantiene la prueba en el complejo hasta 2027. Según informó el director regional de Onda Cero Murcia, Bernardo Samper, la anterior edición fue la primera que acogió la Región.

Con esta nueva cita, La Manga refuerza su posición como sede de grandes torneos de golf en España y ofrece a los aficionados murcianos la oportunidad de competir en casa por el título nacional.