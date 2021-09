Iván Casado: "Los centrales tenemos muy buena sintonía"

Iván Casado ha venido para ser titular al Real Murcia. El defensa central se encuentra cómodo con Alberto González comandando la zaga pimentonera. "Antonio y Alberto son 2 grandes centrales. Los 3 tenemos buena sintonía".

El futbolista del Murcia alegó que la pretemporada fue para "ensayar". Sin embargo, cuando hay que "dar el 'do' de pecho" es en liga, y entiende que la afición estuviese nerviosa en el periodo de preparatorio porque los resultados no acompañaron.

En referencia al choque del estreno liguero y la jugada del penalti, declaró: "Apenas sin tirarnos a puerta, el Marchamalo hizo dos goles y sufrimos más de la cuenta. He visto la jugada del penalti repetida y no hay mucho que comentar, el balón me pega en la mano".

Casado tiene la mira puesta en el Granada: "Son un rival joven, tienen muchas virtudes, pero también inexperiencia. Firmo los tres puntos aún sufriendo", sentenció el defensa central.