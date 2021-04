Fermín Aldeguer: "Ya tengo ofertas para el Mundial de Moto2 de la próxima temporada, pero daré lo máximo que lleguen los equipos TOP"

Fermín Aldeguer quiere comenzar esta temporada igual que finalizó la pasada, proclamándose campeón. El joven piloto de La Ñora de 16 años participará este año en el Campeonato de Europa de Moto2 y en el Mundial de MotoE, después de salir vencedor en Superstock600 el último año. En la presentación de la nueva campaña, hemos podido charlar con él.

En un evento donde el protagonista ha estado acompañado de su compañero Álex Escrig; el CEO del equipo FAU55 Tey Racing, Héctor Faubel; Maria Dolores Fernández, directora de RSC de Primafrio; y el Director General de Gesa Mediación, Mariano Albadalejo. Aldeguer ha reconocido que serán temporadas de mucho trabajo, donde se ve rápido encima de la moto y se siente "con ganas de empezar y dar mucha guerra". Con los primeros test ya finalizados, el deportista admite que ha "disfrutado muchísimo".

En referencia a los compañeros, ha salido a la palestra el nombre del piloto de mazarrón Pedro Acosta. Sobre los rumores que vinculan a Fermín Aldeguer con la nueva promesa de Moto3 como compañeros en la próxima temporada, Acosta, el de La Ñora ha reconocido que tiene ofertas encima de la mesa pero que aún "está todo en el aire". Con esta contundencia habla Fermín: "Me han llamado bastantes equipos para el Campeonato del Mundo de Moto2, pero todavía no vamos a cerrarlos. Queremos esperar porque queda mucho tiempo, aunque si cogiera un bolígrafo ya podría firmar. Pero insisto, aún no lo vamos a hacer porque puedo dar mucho más. Se han puesto en contacto conmigo equipos del TOP5 de la parrilla, pero espero a empezar a ganar carreras y que me llegue el equipo TOP de la categoría", sentencia Fermín Aldeguer sobre su futuro.